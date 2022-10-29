Гакпо на прошлой неделе просматривали скауты четырёх европейских грандов

Нападающий ПСВ Коди Гакпо находится на радаре у четырёх европейских грандов. Если верить журналисту Николо Скире, то голландца на прошлой неделе просматривали скауты таких клубов, как мюнхенская «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и лондонский «Арсенал».

Гакпо мог покинуть ПСВ ещё этим летом, но посоветовавшись с главным тренером сборной Голландии Луи ван Галем, решил остаться в Эйндховене. На игрока одно время претендовал «Манчестер Юнайтед», но из-за потраченных 95 миллионов евро на Антони, «красные дьяволы» не смогли провернуть сделку.

На счету Гакпо 9 голов и 9 ассистов в нынешнем сезоне чемпионата Голландии.