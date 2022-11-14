«Манчестер Юнайтед» отказывается комментировать скандальные заявления Роналду

В «Манчестер Юнайтед» пока не готовы комментировать слова Криштиану Роналду.

В своём интервью португалец откровенно признался, что не уважает нынешнего наставника команды Эрика тен Хага, а также обвинил руководство клуба в неуважении к себе, непристойном поведении и множестве неудачных решений, принятых за последние годы. Как информирует известный журналист Джеймс Дакер, официальные лица «Манчестер Юнайтед» отказались как-либо комментировать интервью 37-летнего форварда. Утверждается, что клуб не хочет портить настроение болельщиков после воскресной победы над «Фулхэмом». Возможно, официальные комментарии появятся позднее.