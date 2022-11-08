В «Манчестер Юнайтед» надеются на то, что уход Роналду укрепит положение тен Хага и успокоит раздевалку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду грядущей зимой может вернуться в родной для себя «Спортинг», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, руководство английского клуба ожидает, что 37-летний португалец сменит команду зимой и за счёт этого укрепятся позиции главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага, а атмосфера в раздевалке станет спокойнее. Сейчас «Манчестер Юнайтед» занят поисками нового форварда.

В нынешнем сезоне Роналду провёл в составе «красных дьяволов» 16 матчей, забив в них три мяча и отдав две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 20 миллионов евро.