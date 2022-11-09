«Манчестер Юнайтед» договорился о новом контракте с восходящей звездой

«Манчестер Юнайтед» в скором времени официально объявит о продлении контракта с Алехандро Гарначо.

Действующий договор 18-летнего нападающего истекает уже следующим летом, но своей игрой в нынешнем сезоне юный аргентинец убедил руководство клуба в необходимости продления соглашения. По информации авторитетного журналиста-инсайдера Флориана Плеттенберга, стороны уже достигли договорённости, а официальное подтверждение сделки – лишь вопрос времени.

Алехандро Гарначо принял участие в восьми поединках за первую команду «красных дьяволов», отметившись одним забитым мячом.