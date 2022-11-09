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«Манчестер Юнайтед» договорился о новом контракте с восходящей звездой

09 Ноября 2022 • 21:55 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Юнайтед
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13.11 19:30

«Манчестер Юнайтед» в скором времени официально объявит о продлении контракта с Алехандро Гарначо.

Действующий договор 18-летнего нападающего истекает уже следующим летом, но своей игрой в нынешнем сезоне юный аргентинец убедил руководство клуба в необходимости продления соглашения. По информации авторитетного журналиста-инсайдера Флориана Плеттенберга, стороны уже достигли договорённости, а официальное подтверждение сделки – лишь вопрос времени.

Алехандро Гарначо принял участие в восьми поединках за первую команду «красных дьяволов», отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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ФУЛХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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