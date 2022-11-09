Марсьяль впечатлён новичками «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль считает, что летом клуб приобрёл качественных футболистов.

Напомним, что в летнее трансферное окно состав команды Эрика тен Хага усилили вингер Антони, полузащитник Каземиро, центральный защитник Лисандро Мартинес и левый защитник Тирелл Маласиа. В общей сложности на трансферы было потрачено порядка 240 млн евро.

«Клуб подписал отличных игроков минувшим летом, – считает Марсьяль. – Они быстро адаптировались, и мы рады, что они выступают в команде. Конкуренция всегда мотивирует развиваться и показывать свой максимум, чтобы сохранить место в основе, и это определённо полезно для всех», – заявил француз.