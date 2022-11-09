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Марсьяль впечатлён новичками «Манчестер Юнайтед»

09 Ноября 2022 • 21:14 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 3.90 X 3.90 2 1.85
13.11 19:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль считает, что летом клуб приобрёл качественных футболистов.

Напомним, что в летнее трансферное окно состав команды Эрика тен Хага усилили вингер Антони, полузащитник Каземиро, центральный защитник Лисандро Мартинес и левый защитник Тирелл Маласиа. В общей сложности на трансферы было потрачено порядка 240 млн евро.

«Клуб подписал отличных игроков минувшим летом, – считает Марсьяль. – Они быстро адаптировались, и мы рады, что они выступают в команде. Конкуренция всегда мотивирует развиваться и показывать свой максимум, чтобы сохранить место в основе, и это определённо полезно для всех», – заявил француз.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро Антони Марсьяль Лисандро Мартинес Антони Тирелл Маласиа
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ФУЛХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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