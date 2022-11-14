«Манчестер Юнайтед» - команда, которая чаще всего побеждает в Лондоне в матчах АПЛ

В матче семнадцатого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед», пропустив гол на последних минутах игры. Как выяснилось, это была уже 77-ая победа «Манчестер Юнайтед» в Лондоне, в матчах против столичных клубов.

К ним, как известно, кроме «Фулхэма» относятся также «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Брентфорд» и «Вест Хэм». С 1992 года, когда стартовала АПЛ, никто не побеждал в английской столице чаще.

В следующем, семнадцатом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сразится с «Ноттингем Форест», это случится 26 декабря.