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Канчельскис: «Буду рад помочь российским игрокам при переходе в «Манчестер Юнайтед»

12 Ноября 2022 • 09:16 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 3.95 X 3.90 2 1.85
13.11 19:30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что хотел бы в будущем видеть российских игроков в составе английского клуба.

Канчельскис признался, что готов оказать помощь в этом вопросе, так как у него сохранились хорошие отношения с манкунианцами.

«Я буду очень рад помочь футболистам, они же наши. Дай бог, чтобы футболист продвигался. Если из «Манчестера» будет предложение, поможем ему всеми путями», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, российский футболист защищал цвета «красных дьяволов» в период с 1991 по 1995 год. Всего в составе «Манчестер Юнайтед» Канчельскис провёл 149 матчей, забив 34 гола и отдав 14 результативных передач. Также хавбеку удалось дважды выигрывать чемпионат Англии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис
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