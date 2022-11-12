Канчельскис: «Буду рад помочь российским игрокам при переходе в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что хотел бы в будущем видеть российских игроков в составе английского клуба.

Канчельскис признался, что готов оказать помощь в этом вопросе, так как у него сохранились хорошие отношения с манкунианцами.

«Я буду очень рад помочь футболистам, они же наши. Дай бог, чтобы футболист продвигался. Если из «Манчестера» будет предложение, поможем ему всеми путями», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, российский футболист защищал цвета «красных дьяволов» в период с 1991 по 1995 год. Всего в составе «Манчестер Юнайтед» Канчельскис провёл 149 матчей, забив 34 гола и отдав 14 результативных передач. Также хавбеку удалось дважды выигрывать чемпионат Англии.