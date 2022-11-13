Тен Хаг – о победе над «Фулхэмом»: «Должны были забивать больше в первом тайме»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Фулхэмом» (2:1), вырванной в концовке.

«Красные дьяволы» победили благодаря голам Кристиана Эриксена и Алехандро Гарначо на 14-й и 93-й минутах.

«На мой взгляд, мы хорошо провели первый тайм и заслуживали уйти на перерыв с более комфортным преимуществом, чем 1:0. Во втором тайме всё изменилось: «Фулхэм» стал выглядеть гораздо лучше, захватил инициативу и сравнял счёт. Но я очень доволен нашим характером, ведь мы исправили ситуацию в последние десять минут. Победа случилась благодаря вере в то, что мы можем забить», – заявил в интервью BBC Sport нидерландский рулевой.