​Руни не нравится поведение Роналду

Звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недавно отстранялся от команды на несколько дней из-за отказа выйти на замену с демонстративным уходом со скамейки в раздевалку. Это был второй случай, когда португалец отказался выйти на поле. Ранее же Роналду с опозданием приехал на предсезонку «красных дьяволов».

Мнения легенд «Манчестер Юнайтед» о поведении Криштиану Роналду расходятся. Уэйну Руни, например, поведение португальца не нравится.

«Думаю, что действия Криштиану Роналду с начала сезона были неприемлемыми для «Манчестер Юнайтед». Я видел, что Рой Кин защищал его, но сам Рой такого вообще не принял бы. Такие истории не идут на пользу «Манчестер Юнайтед», - сказал Руни talkSPORT.