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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч в Лондоне

13 Ноября 2022 • 18:32 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 3.90 X 3.80 2 1.90
Через 0 ч. 0 мин.

В последнем матче Английской премьер-лиги перед паузой, связанной с проведением чемпионата мира, будут играть «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение включить в стартовый состав своей команды таких игроков:

Де Хеа, Линделоф, Мартинес, Фернандеш, Марсиаль, Рэшфорд, Маласия, Эриксен, Каземиро, Шоу, Эланга.

Звёздный Криштиану Роналду не попал даже в число запасных игроков. Очевидно, португалец ещё не восстановился после недомогания.

Матч между «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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ФУЛХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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