Английские СМИ: «Роналду дал скандальное интервью, чтобы добиться скорейшего ухода из «МЮ»

По мнению английских СМИ, заявления Криштиану Роналду имеют определённую цель.

37-летний форвард, напомним, сурово раскритиковал наставника Эрика тен Хага и руководство «Манчестер Юнайтед». Как утверждает журналист Лоури Уайтуэлл, представляющий авторитетное издание The Athletic, своими заявлениями португалец пытается проложить себе дорогу к скорейшему уходу из клуба. Вероятно, у руководства «красных дьяволов» попросту не останется другого выбора, кроме как прекратить сотрудничество с футболистом, открыто высказывающимся против клуба и тренера в довольно резкой манере.