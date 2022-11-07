Хави – о жеребьёвке Лиги Европы: «Нам снова выпал самый сложный соперник»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, «сине-гранатовые» сыграют на этой стадии с «Манчестер Юнайтед».

«Жеребьёвка Лиги Европы? Нам снова попался самый сложный соперник. Но мы с нетерпением ждём этих матчей. «Манчестер Юнайтед» является исторической командой. Клуб добился серьёзного прогресса под руководством тен Хага, у него очень много хороших игроков в распоряжении. Более худшим образом жеребьёвка не могла для нас сложиться», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, в последний раз «МЮ» и «Барселона» встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19. Тогда в полуфинал по сумме двух встреч вышли «сине-гранатовые».