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Хави – о жеребьёвке Лиги Европы: «Нам снова выпал самый сложный соперник»

07 Ноября 2022 • 16:26 Комментировать (2)
Осасуна
...
Барселона
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08.11 23:30

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, «сине-гранатовые» сыграют на этой стадии с «Манчестер Юнайтед».

«Жеребьёвка Лиги Европы? Нам снова попался самый сложный соперник. Но мы с нетерпением ждём этих матчей. «Манчестер Юнайтед» является исторической командой. Клуб добился серьёзного прогресса под руководством тен Хага, у него очень много хороших игроков в распоряжении. Более худшим образом жеребьёвка не могла для нас сложиться», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, в последний раз «МЮ» и «Барселона» встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19. Тогда в полуфинал по сумме двух встреч вышли «сине-гранатовые».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Хави Эрнандес
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Комментарии (2)
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ARTUR
07 Ноября 2022 в 17:19
Самой разобранной командой на данный момент является МЮ и Хави про игроков вообще тут задул ..их там три с половиной ,Д Х ,Казимиро ,Бруно , и тот кто наданный момент в настроении , а если на поле в старте КР то это сразу минус один игрок , и если бы играть завтра и проиграть этому МЮ то нужно ехать обратно арабам пасти верблюдов
Alex1972
07 Ноября 2022 в 17:03
Не пи..ди..
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