Анчелотти: «Не думаю, что роль Крооса изменилась после ухода Каземиро»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не думает, что роль полузащитника Тони Крооса заметно изменилась после ухода Каземиро в «Манчестер Юнайтед». Сам немец недавно в интервью заявил, что теперь ему приходится больше защищаться, так как Орельен Чуамени по сравнению с Каземиро любит больше идти в атаку.

«Роль Крооса изменилась после ухода Каземиро? Я так не думаю. Его позиция осталась прежней. Может, он и правда защищается больше из-за того, что Чуамени чаще бегает вперёд», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В конце сезона у Крооса заканчивается контракт с мадридским «Реалом». Немец может объявить о завершении карьеры по окончанию кампании.