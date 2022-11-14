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«Манчестер Юнайтед» может разорвать контракт Роналду слухи

14 Ноября 2022 • 22:57 Комментировать (1)
Фулхэм
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Известны планы руководства «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью звезды «манкунианцев» Криштиану Роналду.

По информации The Telegraph, боссы английского гранда рассмотрят возможность разрыва контракта с португальским форвардом уже в январское трансферное окно. Их требования будут активными до тех пор, пока игрок не потребует выплаты за оставшуюся часть сделки.

Напомним, что были обнародованы вырезки из интервью Роналду журналисту Пирсу Моргану, в котором игрок проехался по Эрику тен Хагу, руководству «МЮ» и даже задел бывшего партнёра по команде Уэйна Руни. В стан «красных дьяволов» Криштиану вернулся летом 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Ноября 2022 в 23:04
Неустойку по зарплате гелевому должен выплатить сэр... Так будет справедливо... Хе..
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