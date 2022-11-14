Известны планы руководства «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью звезды «манкунианцев» Криштиану Роналду.

По информации The Telegraph, боссы английского гранда рассмотрят возможность разрыва контракта с португальским форвардом уже в январское трансферное окно. Их требования будут активными до тех пор, пока игрок не потребует выплаты за оставшуюся часть сделки.

Напомним, что были обнародованы вырезки из интервью Роналду журналисту Пирсу Моргану, в котором игрок проехался по Эрику тен Хагу, руководству «МЮ» и даже задел бывшего партнёра по команде Уэйна Руни. В стан «красных дьяволов» Криштиану вернулся летом 2021 года.