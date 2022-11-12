Руни нравится, как работает тен Хаг

Бывший бомбардир «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высоко ценит старания нидерландского наставника Эрика тен Хага у руля команды. При этом он еще не имел возможности пообщаться с ним лично, но полагается на слова членов клуба, с которыми поддерживает отношения.

- Честно говоря, я не встречался с ним. Но мне нравится то, что происходит, многие игроки сказали мне, что при тен Хаге все стало намного лучше, чем в последние два года. Команда приняла его авторитет. Он показал свою силу характера в противостоянии с Роналду, так что я считаю его оптимальной фигурой для реконструкции клуба, - цитирует Руни talkSPORT.