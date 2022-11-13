Эриксен – первый датчанин, забивший за «МЮ», со времён гола Шмейхеля «Ротору»

Полузащитник Кристиан Эриксен забил первый за 27 лет «датский» гол «Манчестер Юнайтед».

30-летний атакующий хавбек отличился на 14-й минуте матча против «Фулхэма» (2:1) в рамках 16-го тура Премьер-лиги. Как отмечает Opta, Эриксен стал первым датчанином, забившим в цветах «Манчестер Юнайтед», с тех самых пор, когда голкипер Петер Шмейхель поразил ворота волгоградского «Ротора» в поединке Кубка УЕФА, который состоялся в сентябре 1995 года.

В активе Кристиана Эриксена один забитый мяч и четыре результативных паса в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Летом футболист пополнил ряды «красных дьяволов» в качестве свободного агента.