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Эриксен – первый датчанин, забивший за «МЮ», со времён гола Шмейхеля «Ротору»

13 Ноября 2022 • 23:55 Комментировать
Фулхэм
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Полузащитник Кристиан Эриксен забил первый за 27 лет «датский» гол «Манчестер Юнайтед».

30-летний атакующий хавбек отличился на 14-й минуте матча против «Фулхэма» (2:1) в рамках 16-го тура Премьер-лиги. Как отмечает Opta, Эриксен стал первым датчанином, забившим в цветах «Манчестер Юнайтед», с тех самых пор, когда голкипер Петер Шмейхель поразил ворота волгоградского «Ротора» в поединке Кубка УЕФА, который состоялся в сентябре 1995 года.

В активе Кристиана Эриксена один забитый мяч и четыре результативных паса в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Летом футболист пополнил ряды «красных дьяволов» в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Петер Шмейхель
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