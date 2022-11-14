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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дэн Джеймс - 10-й экс-игрок в АПЛ, который забил своему бывшему клубу - «Манчестер Юнайтед»

14 Ноября 2022 • 05:51 Комментировать
Фулхэм
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче семнадцатого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед», пропустив гол на последних минутах игры. Как выяснилось, это была уже 77-ая победа «Манчестер Юнайтед» в Лондоне, в матчах против столичных клубов.

Есть и другая любопытная цифра - автор гола «Фулхэма», Дэн Джеймс, оказался десятым игроком в истории АПЛ, который забил в ворота своего бывшего клуба, то есть «Манчестер Юнайтед».

Ранее в ворота «красных дьяволов» в матче АПЛ забивали Данни Уэлбек, Дион Даблин, Фрайзер Кэмпбелл, Хеннинг Берг, Генрих Мхитарян, Кейт Гиллеспи, Марк Хьюз, Пол Инс и Вильфрид Заха - все когда-то прошедшие через «Манчестер Юнайтед». 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед дэниэл джеймс
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