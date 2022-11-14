Дэн Джеймс - 10-й экс-игрок в АПЛ, который забил своему бывшему клубу - «Манчестер Юнайтед»

В матче семнадцатого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед», пропустив гол на последних минутах игры. Как выяснилось, это была уже 77-ая победа «Манчестер Юнайтед» в Лондоне, в матчах против столичных клубов.

Есть и другая любопытная цифра - автор гола «Фулхэма», Дэн Джеймс, оказался десятым игроком в истории АПЛ, который забил в ворота своего бывшего клуба, то есть «Манчестер Юнайтед».

Ранее в ворота «красных дьяволов» в матче АПЛ забивали Данни Уэлбек, Дион Даблин, Фрайзер Кэмпбелл, Хеннинг Берг, Генрих Мхитарян, Кейт Гиллеспи, Марк Хьюз, Пол Инс и Вильфрид Заха - все когда-то прошедшие через «Манчестер Юнайтед».