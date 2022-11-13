«Манчестер Юнайтед» вымучил победу над «Фулхэмом»

Буксующий с начала сезона «Манчестер Юнайтед» уходил на большой перерыв матчем против «Фулхэма». Начиналось всё для «красных дьяволов» просто отлично. Бруну Фернандеш прострелил к дальней штанге, где Кристиан Эриксен нанес результативный удар. В первом тайме в целом гости были активнее и опаснее. На 61-й минуте лондонцы отыгрались, Том Кэрни прострелил к воротам, и Дэниэл Джеймс замкнул этот маневр - 1:1. Удивительно, но за полчаса ни у кого не было реальных моментов, но все же «МЮ» вырвал победу на 90-й минуте. Алехандро Гарначо сыграл в пас с Эриксеном, продвинулся вперед и точно пробил в дальний угол.
2:1, «МЮ» закрепился на пятом месте, «дачники» - девятые.
Протокол игры
|14'Эриксен Кристиан (0:1)
|(1:1) Джеймс Дэниэл61'
|90'Гарначо Алехандро (1:2)
Де Хеа Давид•Маласиа Тирелл•Линделоф Виктор•Мартинес Лисандро•Шоу Люк•Каземиро Карлос•Эриксен Кристиан•Эланга Энтони55' (Мактоминай Скотт (55') •Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус•Марсьяль Антони72' (Гарначо Алехандро (72') 90'
13 ноября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
GGMU!!!
Там Маласия все 90 минут отбегал. А вот на правый фланг атаки - да, ЭТХ любит его выпускать в последнее время, где он напрочь теряется. Но это обусловлено тем, что правого вингера в клубе уже лет 5 нет, Рэшфорд там - это минус один игрок, а Эланга - бестолковый.
Гарначо - бист! Пожалуйста, не занимайся лишними вещами..
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