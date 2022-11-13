«Манчестер Юнайтед» вымучил победу над «Фулхэмом»

Буксующий с начала сезона «Манчестер Юнайтед» уходил на большой перерыв матчем против «Фулхэма». Начиналось всё для «красных дьяволов» просто отлично. Бруну Фернандеш прострелил к дальней штанге, где Кристиан Эриксен нанес результативный удар. В первом тайме в целом гости были активнее и опаснее. На 61-й минуте лондонцы отыгрались, Том Кэрни прострелил к воротам, и Дэниэл Джеймс замкнул этот маневр - 1:1. Удивительно, но за полчаса ни у кого не было реальных моментов, но все же «МЮ» вырвал победу на 90-й минуте. Алехандро Гарначо сыграл в пас с Эриксеном, продвинулся вперед и точно пробил в дальний угол.

2:1, «МЮ» закрепился на пятом месте, «дачники» - девятые.