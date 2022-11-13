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«Манчестер Юнайтед» вымучил победу над «Фулхэмом»

13 Ноября 2022 • 21:25 Комментировать (4)
Фулхэм
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Буксующий с начала сезона «Манчестер Юнайтед» уходил на большой перерыв матчем против «Фулхэма». Начиналось всё для «красных дьяволов» просто отлично. Бруну Фернандеш прострелил к дальней штанге, где Кристиан Эриксен нанес результативный удар. В первом тайме в целом гости были активнее и опаснее. На 61-й минуте лондонцы отыгрались, Том Кэрни прострелил к воротам, и Дэниэл Джеймс замкнул этот маневр - 1:1. Удивительно, но за полчаса ни у кого не было реальных моментов, но все же «МЮ» вырвал победу на 90-й минуте. Алехандро Гарначо сыграл в пас с Эриксеном, продвинулся вперед и точно пробил в дальний угол.

2:1, «МЮ» закрепился на пятом месте, «дачники» - девятые.

Протокол игры  
Фулхэм1:2Манчестер Юнайтед
  14'Эриксен Кристиан (0:1)
(1:1) Джеймс Дэниэл61'  
  90'Гарначо Алехандро (1:2)
Лено БерндРид Бобби  33'Диоп ИссаРим ТимРобинсон ЭнтониПальинья ЖоауКэрни Том 90' (Онома Джошуа ( 90') Уилсон Гарри 59' (Джеймс Дэниэл ( 59') Перейра АндреасВиллиан БоргесВинисиус Карлос
Запасные: Родак МарекХаррис ЛюкАдарабиойо ОлуватосинМбабу КевинДаффи ШейнЧалоба Натаниэл
Де Хеа ДавидМаласиа ТиреллЛинделоф ВикторМартинес ЛисандроШоу ЛюкКаземиро КарлосЭриксен КристианЭланга Энтони 55' (Мактоминай Скотт ( 55') Фернандеш БрунуРэшфорд МаркусМарсьяль Антони 72' (Гарначо Алехандро ( 72'  90')
Запасные: Ван де Бек ДонниМагуайр ГарриДубравка МартинБишоп НатанИкбал ЗиданФред Сантос
13 ноября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Фулхэм Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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CELTIC FROST
13 Ноября 2022 в 22:10
Тот случай. когда самое красивое - счет на табло)
snk6565
13 Ноября 2022 в 21:54
Работа ЭТХ конечно налицо...но сколько же (другого слова нет) идиотских тактических решений...Бруно на крае защиты при определенном составном дифиците без Далота...выключенный прессинг зачем то...плюс к этому нежелание бегать и идти в стыки вечно перспективных...и тут...бац...как чертик из табакерки!!!...какой же он классный))...Эрик, кончай чудить с составом...или ты ждешь трансокна??
GGMU!!!
Element-22
13 Ноября 2022 в 22:25
Бруно не играл никогда на краю защиты 🤷‍♂️
Там Маласия все 90 минут отбегал. А вот на правый фланг атаки - да, ЭТХ любит его выпускать в последнее время, где он напрочь теряется. Но это обусловлено тем, что правого вингера в клубе уже лет 5 нет, Рэшфорд там - это минус один игрок, а Эланга - бестолковый.
Element-22
13 Ноября 2022 в 21:38
Тяжёлая поездочка. Фулхэм на ничью точно наиграл. Я вообще думал, что Джеймс до сих пор в Лидсе, а тут выходит за Фулхэм да забивает…
Гарначо - бист! Пожалуйста, не занимайся лишними вещами..
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