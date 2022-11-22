Булыкин оценил разрыв контракта Роналду с «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард российской сборной Дмитрий Булыкин прокомментировал разрыв контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед».

«Не удивлён — были недовольны и клуб, и Криштиану, потому пошли на обострение. Интервью стало обострением. Криштиану хотел уйти в межсезонье. Вопрос был: договорятся по поводу расторжения? Договорились», — приводит слова экс-нападающего «Аякса» издание «Чемпионат».

По мнению эксперта, легендарный португалец ещё сможет заиграть за топовый клуб и даст форму молодым футболистам благодаря своему атлетизму.

Напомним, что сегодня стало известно о прекращении сотрудничества Роналду с «красными дьяволами», что случилось почти сразу же после скандального интервью Криштиану.