Бруну Фернандеш похвалил Гарначо

В матче семнадцатого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед», пропустив гол на последних минутах игры. Как выяснилось, это была уже 77-ая победа «Манчестер Юнайтед» в Лондоне, в матчах против столичных клубов.

Победный гол забил 18-летний Алехандро Гарначо, и Бруну Фернандеш, португальский нападающий команды, похвалил его.

- Он очень талантлив. Его трудоспособность вкупе с талантом и приносят такие результаты. Уже не в первый раз он делает разницу в матче. Очень хорошо, что он с нами, - цитирует слова Фернандеша Sky Sports.