Тренер «Фулхэма»: «Мы снова не заслужили такое поражение»

В матче семнадцатого тура «Фулхэм» снова проиграл со счетом 1:2 клубу из Манчестера - и снова, как и неделю назад в матче с «Манчестер Сити», пропустил на последних секундах матча. Наставник «дачников» Марко Силва не считает подобный результат заслуженным - он полагает, что его команда могла добиться большего.

- Вторую игру подряд мы проигрываем в самом конце. Мы не заслужили такое поражение. В первом тайме мы контролировали игру, да и второй тайм был хорош. Но мы пропустили глупый гол, нельзя такие пропускать. Мы так напряженно работали, и ничего не получили. С этим трудно смириться, - цитирует Силву Sky Sports.