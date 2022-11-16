Антони рассказал, где учился финтам

Креативный вингер «Манчестер Юнайтед» Антони рассказал о том, как научился финтам из своего богатого арсенала.

«Я учился финтам у легенд — Роналдиньо, Неймара, Роналду. Я смотрел их на ютубе благодаря моему «дяде» Тониоло. Он не мой кровный дядя. Он был нашим соседом, но ко мне он относился как к члену семьи», — приводит слова форварда английского гранда The Players' Tribune.

Футболист вспомнил, что добрый человек позволял будущей звезде пользоваться своим интернетом, чтобы юный Антони мог смотреть нарезки с финтами звёзд футбола. Также игрок заявил, что не намерен менять свой стиль игры.

Напомним, что летом бразилец присоединился к «красным дьяволам», перейдя из ПСВ за примерно 100 миллионов евро.