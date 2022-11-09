Рэшфорд: «Хочу выиграть АПЛ с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд надеется стать чемпионом Англии в родном для себя клубе.

«Мне уже посчастливилось играть в финалах и выигрывать их, но я хочу завоевать самые важные трофеи, хочу выиграть Английскую премьер-лигу, – рассказывает Рэшфорд. – В этом сезоне мы уже показывали, что способны конкурировать с лучшими, но временами нам всё ещё не хватает последовательности. Нужно найти правильный баланс.

Я верю в наш состав, персонал и тренера. Мне кажется, если мы покажем всё, на что способны, нам не придётся беспокоиться о других командах. Необходимо сосредоточиться на себе и собственном развитии – и победы будут случаться гораздо чаще, чем ничьи и поражения», – заявил английский футболист в интервью официальному сайту клуба.