Тен Хаг – об игре 18-летнего Гарначо: «Это фантастика»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал вклад Алехандро Гарначо в победу команды над «Фулхэмом».

18-летний аргентинец вышел на замену на 72-й минуте, а на 93-й отметился голом и принёс «красным дьяволам» победу со счётом 2:1.

«Это фантастика, – комментирует эпизод с голом тен Хаг. – Он продемонстрировал особый менталитет. Он вышел на поле в тяжёлый момент, но он верил в себя и оказал серьёзное влияние на игру. Очень рад, что мы можем рассчитывать на нашего молодого игрока – его пример показывает, что каждый получает свой шанс, если этого заслуживает. Гарначо – отличный футболист», – приводит BBC высказывания тен Хага.