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Тен Хаг – об игре 18-летнего Гарначо: «Это фантастика»

13 Ноября 2022 • 22:23 Комментировать
Фулхэм
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал вклад Алехандро Гарначо в победу команды над «Фулхэмом».

18-летний аргентинец вышел на замену на 72-й минуте, а на 93-й отметился голом и принёс «красным дьяволам» победу со счётом 2:1.

«Это фантастика, – комментирует эпизод с голом тен Хаг. – Он продемонстрировал особый менталитет. Он вышел на поле в тяжёлый момент, но он верил в себя и оказал серьёзное влияние на игру. Очень рад, что мы можем рассчитывать на нашего молодого игрока – его пример показывает, что каждый получает свой шанс, если этого заслуживает. Гарначо – отличный футболист», – приводит BBC высказывания тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо
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