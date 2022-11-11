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Скауты «МЮ» будут изучать игру голкипера сборной Португалии на ЧМ-2022

11 Ноября 2022 • 00:46 Комментировать
Боавишта
...
Порту
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12.11 23:30

«Манчестер Юнайтед» направит скаутов на матчи сборной Португалии для изучения голкипера Диогу Кошты.

Как уже неоднократно сообщалось, вратарь «Порту» считается главным кандидатом на роль преемника в «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, контракт которого истекает следующим летом. По информации известного инсайдера Николо Скиры, руководство «красных дьяволов» по-прежнему рассчитывает оформить покупку Кошты, поэтому скауты клуба будут следить за его выступлением на матчах чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что в соглашении 23-летнего португальца с «Порту» прописана сумма отступных – 75 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Манчестер Юнайтед Сборная Португалии Чемпионат Мира Диогу Кошта
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