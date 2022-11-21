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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Впервые в матче ЧМ за сборную Англии забили два игрока не старше 21 года

21 Ноября 2022 • 18:04 Комментировать
Англия
6:2
Иран
окончен

В матче первого тура чемпионата мира – 2022 сборная Англии громит Иран.

Счет в игре на 35-й минуте открыл полузащитник англичан Джуд Беллингем, который стал автором первого гола на мундиале, родившимся в 21-м веке. Следом за ним, мяч в сетку ворот соперника отправил его партнер по команде Букайо Сака. Стоит отметить, что он стал первым игроком лондонского «Арсенала», который забил на чемпионате мира за последние 20 лет.  

Оба футболиста не старше 21 года (Беллингем – 19 лет, Сака – 21 год). Таким образом, впервые за национальную команду Англии в одной встрече чемпионата мира забили сразу два игрока, возраст которых не превосходит 21 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сборная Англии Арсенал Лондон Сборная Ирана Букайо Сака Джуд Беллингем
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