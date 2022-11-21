Беллингем: «Шесть голов - это сильно»

В своем первом матче в рамках катарского чемпионата мира сборная Англии сразилась с Ираном, и уже в первой половине встречи были забиты целых три мяча. Первый из них записал на свой счет Джуд Беллингем, который изящно переиграл головой иранского голкипера Хоссейна Хоссейни. Молодой футболист прокомментировал свой первый матч на чемпионате мира.

- Очень хорошая игра для нас. Шесть голов за матч в чемпионате мира - это впечатляет. Неважно, против кого вы играете, шесть голов - это сильный показатель. Когда я забивал, честно говоря, думал, мяч пройдет мимо! Но он нырнул в сетку. Спасибо Шоу за такую подачу, я просто подставил голову, - цитирует футболиста BBC Sport.