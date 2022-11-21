​Стерлинг забил 20-й гол за сборную Англии

В своем первом матче в рамках катарского чемпионата мира сборная Англии сражается с Ираном, и уже в первой половине встречи были забиты целых три мяча. Третий из них записал на свой счет Рахим Стерлинг, который в одно касание замкнул прострел с правого фланга в исполнении Гарри Кейна.

Как выяснилось, этот гол стал двадцатым для Стерлинга в составе национальной команды своей страны. Свой первый гол за сборную он забил 27 марта 2015 года в ворота сборной Литвы.

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