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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кейруш назвал сборную Англии одной из лучших в мире

20 Ноября 2022 • 22:23 Комментировать
Англия
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Иран
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Через 16 ч. 20 мин.

Главный тренер Ирана Карлуш Кейруш похвалил завтрашних оппонентов своей команды. Напомним, сборные Англии и Ирана встретятся 21 ноября во втором матче катарского чемпионата мира.

«Завтра будет очень трудный матч с англичанами, но мы надеемся набрать очки и осуществить общую мечту и выйти из группы. Сейчас Англия – это одна из лучших сборных в мире, и у нее есть все шансы выиграть этот мундиаль. Она прекрасно выступила на прошлых чемпионате мира и на чемпионате Европы», – цитирует португальца BBC.

Встреча Ирана и Англии в рамках квартета В начнётся в 16:00 по московскому времени. Место – Международный стадион Халифа в Дохе.

Матч открытия мундиаля состоялся 20 ноября в Эль-Хауре. Уверенную победу над Катаром со счётом 2:0 одержала команда Эквадора. Южноамериканцы возглавили группу А.

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АНГЛИЯ ИРАН
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