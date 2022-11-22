Голу Грилиша в ворота сборной Ирана предшествовала комбинация из 35 пасов

В матче сборных Англии и Ирана побит ещё один рекорд чемпионатов мира. Напомним, ранее поединок стал самым длинным на таких турнирах, не считая матчи с овертаймами. Арбитр добавил 27 минут компенсированного времени.

Голу Джека Грилиша в сегодняшнем матче предшествовала комбинация из 35 пасов. Это рекорд чемпионатов мира за всю историю ведения статистики. Она ведётся с мундиаля 1966 года.

Напомним, сегодня Англия разгромила Иран со счётом 6:2. Последний гол «трёх львов» забил полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш. Помимо Грилиша, за Англию отличились Букайо Сака (дубль), Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг и Маркус Рэшфорд. У иранцев дубль престижа оформил Мехди Тареми.

Теперь англичане возглавляют группу В и в следующем туре сыграют со сборной США. Иран встретится с Уэльсом.