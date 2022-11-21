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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Фанаты сборной Ирана решили поиздеваться над Магуайром

21 Ноября 2022 • 14:32 Комментировать (1)
Англия
...
Иран
1 1.43 X 4.50 2 10.00
Через 0 ч. 2 мин.

Понедельничную программу на чемпионате мира будет открывать матч между сборными Англии и Ирана. Фанаты «персидских леопардов» решили поиздеваться над защитником «трёх львов» Гарри Магуайром. СМИ публикуют фотографии баннеров, которые иранские болельщики несут на стадион.

«Гарри Магуайр, твоя защита ужасна», - написано на одном из баннеров.

«Футбол никогда не вернётся домой, потому что Гарри Магуайр», - говорится на другом баннере. Речь идёт о том, что у сборной Англии, по мнению автора, нет шансов стать чемпионами мира.

Стоит сказать, что Гарри Магуайр регулярно сталкивается с критикой из-за своих ошибок на футбольном поле.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Ирана Гарри Магуайр
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АНГЛИЯ ИРАН
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Комментарии (1)
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Прям щас
21 Ноября 2022 в 15:44
"Гарри Магуайр, твоя защита ужасна", - написано на одном из баннеров.
"Футбол никогда не вернётся домой, потому что Гарри Магуайр"

что за птичий язык? вам В. Жупел с сурдопереводом помогает, или вы на самом деле не в состоянии построить предложения уровня 5 класса?
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