Саутгейт назвал сильные стороны Магуайра

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о защитнике команды Гарри Магуайре.

«Какие у Гарри сильные стороны? При игре с мячом он очень крут, у Магуайра отличная техника. Это настоящий лидер команды. Его физические данные дают команде преимущество в верховых единоборствах. У нас больше нет подобных футболистов в сборной», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Ранее сообщалось, что Магуайр выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч против Ирана в первом туре группового раунда ЧМ-2022. Встреча состоится сегодня, 21 ноября, начало запланировано в 16:00 мск.