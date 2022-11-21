Стерлинг — о первой тренировке Маунта в сборной Англии: «Лучшее выступление, которое я видел»

Нападающий «Челси» и сборной Англии Рахим Стерлинг вспомнил о первой тренировке своего одноклубника Мэйсона Маунта в составе национальной команды.

По словам Стерлинга, Маунт сразу же смог всех поразить своими навыками.

«Лучшее выступление на тренировке, которое я видел. Он бил левой и правой ногой, разрывал на тренировке», — заявил Стерлинг.

Напомним, Маунт дебютировал в составе сборной Англии в сентябре 2019 года, когда ему было 20 лет. Полузащитник также представит свою национальную команду на проходящем сейчас чемпионате мира в Катаре. Свою стартовую встречу англичане проведут сегодня, 21 ноября, против Ирана. Начало — в 16:00 по московскому времени.