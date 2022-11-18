Ремсдейл: Надеюсь, сыграем так, что болельщикам не потребуется пиво

Голкипер сборной Англии Аарон Ремсдейл поделился мнением о запрете на продажу пива на стадионах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Ранее сообщалось, что запрет продажи алкогольного напитка был установлен по требованиям королевской семьи Катара.

«Надеюсь, у нас получится сыграть так, чтобы доставить удовольствие болельщикам и без пива, хотя фанаты найдут какой-то способ выпить его», — цитирует Ремсдейла Yahoo News. При этом вратарь отметил, что нужно уважать правила и продолжать работу.

В первом туре чемпионата мира сборная Англии сыграет против Ирана, встреча пройдет 21 ноября в 16:00 по мск.