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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Иранский журналист: «Кейрушу стоило с самого начала выпускать Азмуна»

22 Ноября 2022 • 10:55 Комментировать
Англия
6:2
Иран
окончен

Иранский журналист Али Карими высказался о поражении сборной Ирана от Англии (2:6) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

По словам Карими, все болельщики ожидали, что Иран сможет достойно выступить против англичан, однако, по мнению журналиста, этому помешала игровая схема, выбранная главным тренером команды Карлушом Кейрушом. Карими считает, что нападающий «Байера» Сердар Азмун должен был выйти в стартовом составе, так как он является системообразующим игроком.  

«Кейрушу стоило с самого начала выпускать Сердара Азмуна и оставить его во главе нападения, чтобы Мехди Тареми, как теневой нападающий, формировал линию атаки с Азмуном», — приводит слова Карими Sport24.

Журналист также отметил, что Азмун с Тареми на двоих могли бы организовать четыре мяча в ворота английской сборной.

Свой следующий матч на мундиале Иран проведёт 25 ноября против Уэльса. Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Карлуш Кейруш Сборная Ирана Сердар Азмун Мехди Тареми
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