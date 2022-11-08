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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кэлвин Филлипс залечил травму и готов принять участие в чемпионате мира

08 Ноября 2022 • 14:56 Комментировать
Англия
...
Иран
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21.11 16:00

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кэлвин Филлипс полностью залечил травму плеча и очень надеется принять участие в чемпионате мира, сообщает The Telegraph.

Напомним, мировое первенство состоится в период с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Ранее Филлипс сообщил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен предоставить ему игровое время в матче Кубка лиги против «Челси».

В нынешнем сезоне 26-летний Филлипс провёл в составе «горожан» всего лишь три игры, не отметившись в них результативными действиями. Цвета «Манчестер Сити» англичанин защищает с минувшего лета. Ранее он выступал за «Лидс», воспитанником которого футболист и является.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Кэлвин Филлипс
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