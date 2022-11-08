Кэлвин Филлипс залечил травму и готов принять участие в чемпионате мира

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кэлвин Филлипс полностью залечил травму плеча и очень надеется принять участие в чемпионате мира, сообщает The Telegraph.

Напомним, мировое первенство состоится в период с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Ранее Филлипс сообщил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен предоставить ему игровое время в матче Кубка лиги против «Челси».

В нынешнем сезоне 26-летний Филлипс провёл в составе «горожан» всего лишь три игры, не отметившись в них результативными действиями. Цвета «Манчестер Сити» англичанин защищает с минувшего лета. Ранее он выступал за «Лидс», воспитанником которого футболист и является.