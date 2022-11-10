Саутгейт – о рекомендациях ФИФА: «Маловероятно, что мы согласимся с призывом»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал рекомендации ФИФА касательно того, чтобы команды, участвующие на чемпионате мира – 2022 в Катаре, сконцентрировались исключительно на футболе.

«Думаю, маловероятно, что мы согласимся с призывом. Мы всегда говорили о проблемах, которые, по нашему мнению, следует обсуждать. Особенно те, на которые, как нам кажется, мы можем повлиять», - приводит слова Саутгейта Daily Mail.

Специалист добавил, что люди из национальной сборной Англии постоянно обращали внимание проблемы, связанные с правами человека в арабской стране.

На групповом этапе ЧМ-2022 Англии предстоит сразиться с командами Ирана, США и Уэльса. Первый матч англичане проведут с Ираном 21 ноября в 16:00.