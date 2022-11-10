Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Саутгейт – о рекомендациях ФИФА: «Маловероятно, что мы согласимся с призывом»

10 Ноября 2022 • 22:12 Комментировать
Англия
...
Иран
1 1.32 X 4.80 2 12.00
21.11 16:00

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал рекомендации ФИФА касательно того, чтобы команды, участвующие на чемпионате мира – 2022 в Катаре, сконцентрировались исключительно на футболе.

«Думаю, маловероятно, что мы согласимся с призывом. Мы всегда говорили о проблемах, которые, по нашему мнению, следует обсуждать. Особенно те, на которые, как нам кажется, мы можем повлиять», - приводит слова Саутгейта Daily Mail.

Специалист добавил, что люди из национальной сборной Англии постоянно обращали внимание проблемы, связанные с правами человека в арабской стране.

На групповом этапе ЧМ-2022 Англии предстоит сразиться с командами Ирана, США и Уэльса. Первый матч англичане проведут с Ираном 21 ноября в 16:00.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Чм-2022 Гарет Саутгейт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АНГЛИЯ ИРАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
22:36 · Германия. Бундеслига
Упамекано – о травме Мане: «Неприятная ситуация, но он невероятно силён духом»
22:19 · Италия. Серия А
Калюлю рассказал, как отреагировал на непопадание в заявку на ЧМ-2022
22:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саутгейт – о рекомендациях ФИФА: «Маловероятно, что мы согласимся с призывом»
21:38 · Италия. Серия А
Калюлю: «Милан» хочет выиграть Лигу чемпионов
21:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
18-летний Ханнус вызван в сборную Марокко на ЧМ-2022
21:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Погба: «Буду поддерживать сборную Франции в качестве болельщика»
21:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду высказался о заявке сборной Португалии на ЧМ-2022
21:07 · Германия. Бундеслига
Упамекано – о попадании в заявку сборной Франции на ЧМ-2022: «Я не нервничал, но был очень рад»
20:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шокирующее признание Фабрегаса: «В финале ЧМ-2010 я желал, чтобы забили голландцы»
20:49 · Италия. Серия А
Пиоли поделился мнением о паузе на чемпионат мира
20:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Сенегала продлила контракт с главным тренером Сиссе
20:44 · Германия. Бундеслига
Флик объяснил, почему не включил Хуммельса в заявку сборной Германии на ЧМ-2022 1
19:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира - 2022
18:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дюпин — о попадании Ондуа в сборную Камеруна: «Я рад за него, он проделал большой пусть»
17:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​В Сенегале обратятся к знахарям, чтобы вылечить Мане к чемпионату мира 1
Все новости
Рекомендуем