​Черданцев раскритиковал судью за 24 добавленные минуты

Понедельничный матч сборных Англии и Ирана на чемпионате мира - 2022 получился очень долгим. Бразильский рефери Рафаэл Клаус компенсировал 24 минуты: 14 в первом тайме и 10 во втором тайме.

Решение судьи добавлять так много времени к таймам раскритиковал российский комментатор Георгий Черданцев.

«24 минуты к футболу добавлять - это клиника. Они вообще знают, что, например, на телевидении есть сетка вещания? Заставь как говорится дурака…» - написал Черданцев в своём телеграм-канале «Онже Жора».

Напомним, что Георгий Черданцев планирует посетить все матчи чемпионата мира в Катаре.