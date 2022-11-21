Сака - первый игрок «Арсенала» за 20 лет, забивший на чемпионате мира

В своем первом матче в рамках катарского чемпионата мира сборная Англии сражается с Ираном, и уже в первой половине встречи были забиты целых три мяча. Один из них на свой счет записал Букайо Сака, который, как выяснилось, стал первым игроком «Арсенала» за последние двадцать лет, который забил на ЧМ. Последним до него был Сол Кэмпбелл 2 июня 2002 года, который поразил ворота Швеции, тогда игра завершилась вничью - 1:1.

Следить за событиями матча группы Б чемпионата мира по футболу между Англией и Ираном можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.