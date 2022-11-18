Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот может быть дозаявлен в сборную Англии на чемпионат мира в Катаре.

В пятницу стало известно, что Джеймс Мэддисон не поможет команде Гарета Саутгейта в матче первого тура группового этапа против Ирана из-за травмы. По информации Liverpool Echo, в стане «трёх львов» обеспокоены физической формой хавбека «Лестера», поэтому рассматривают возможность его замены в заявке на турнир. Кандидатом на роль сменщика Мэддисона считается 19-летний представитель «Ливерпуля» Харви Эллиот, ранее не выступавший за главную сборную страны.

В нынешнем сезоне Харви Эллиот принял участие в 22 поединках «Ливерпуля», отметившись тремя голами и одним ассистом.