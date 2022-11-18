Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Футболист «Ливерпуля» может заменить Мэддисона в заявке сборной Англии на ЧМ-2022 слухи

18 Ноября 2022 • 22:40 Комментировать
Англия
...
Иран
1 1.35 X 4.50 2 11.50
21.11 16:00

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот может быть дозаявлен в сборную Англии на чемпионат мира в Катаре.

В пятницу стало известно, что Джеймс Мэддисон не поможет команде Гарета Саутгейта в матче первого тура группового этапа против Ирана из-за травмы. По информации Liverpool Echo, в стане «трёх львов» обеспокоены физической формой хавбека «Лестера», поэтому рассматривают возможность его замены в заявке на турнир. Кандидатом на роль сменщика Мэддисона считается 19-летний представитель «Ливерпуля» Харви Эллиот, ранее не выступавший за главную сборную страны.

В нынешнем сезоне Харви Эллиот принял участие в 22 поединках «Ливерпуля», отметившись тремя голами и одним ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лестер Сборная Англии Чемпионат Мира Джеймс Мэддисон Харви Эллиотт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АНГЛИЯ ИРАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
23:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энрике – о Бальде: «Он превосходный игрок»
23:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Луис Энрике: «Будет несправедливо, если Месси останется без победы на чемпионате мира»
23:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шоу рассказал, кто из юниоров сборной Англии удивил его больше всех
22:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кампуш – о Мбаппе: «Он - футболист, всё ещё находящийся в стадии развития»
22:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Луис Энрике назвал главного шутника сборной Испании
22:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Овчинников – о запрете пива на ЧМ-22: «Тут мусульманская страна, жёстко всё»
22:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Футболист «Ливерпуля» может заменить Мэддисона в заявке сборной Англии на ЧМ-2022 слухи
22:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Луис Энрике рассказал, почему начал стримить
22:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рабио: «Погба попросил меня сыграть на ЧМ-2022 так же, как в «Ювентусе»
21:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера — о ЧМ-2022: «Жду с нетерпением этот футбольный праздник»
21:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фоден: «Нынешняя сборная Англии – лучшая из всех, что я видел»
21:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хоакин Корреа отреагировал на пропуск чемпионата мира
21:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Инфантино – о судьях на ЧМ: «Нужно принимать мгновенные решения, которые могут затронуть целые страны»
21:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов заявил, что на ЧМ-2022 будет болеть за Месси
21:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Дейк: «Выиграю чемпионат мира – стану самым счастливым человеком на планете»
Все новости
Рекомендуем