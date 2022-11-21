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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Саутгейт высказался о состоянии Магуайра – защитника пришлось менять

21 Ноября 2022 • 20:46 Комментировать
Англия
6:2
Иран
окончен

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр не смог провести на поле 90 минут в матче против Ирана. Футболист был заменён приблизительно в средине второго тайма. Появилась информация о том, что Магуайра сняли с игры по причине подозрения на сотрясение мозга.

После победы со счётом 6:2 комментарий о состоянии Гарри Магуайра дал главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

«Магуайр почувствовал себя плохо. Он сообщил об этом незадолго до первого гола Ирана. Учитывая ситуацию в игре, мы почувствовали, что нет смысла оставлять его на поле», - слова Саутгейта приводит Evening Standard.

Гарри Магуайр рискует пропустить матч против США 25 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт Гарри Магуайр
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