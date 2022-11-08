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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер оценил шансы Джеймса поехать на ЧМ-2022

08 Ноября 2022 • 20:43 Комментировать
Англия
...
Иран
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21.11 16:00

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер оценил перспективы Риса Джеймса отправиться на чемпионат мира в Катаре на фоне недавней травмы.

«Сегодня Рис выходил на небольшую пробежку. Каковы шансы увидеть его на ЧМ? Думаю, всё зависит от реакции его организма на восстановление. Мы не хотим торопить события, и я не собираюсь ставить какие-либо временные рамки», – приводит слова тренера «аристократов» издание Goal. По мнению специалиста, всё будет зависеть самого спортсмена, физиотерапевтов и врачей.

Напомним, что правый защитник выбыл из строя месяц назад, получив травму в игре Лиги чемпионов против «Милана». Финальная заявка Гарета Саутгейта на катарский мундиаль будет объявлена в четверг, 10 ноября.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Чм-2022 Рис Джеймс Грэм Поттер
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