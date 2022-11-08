Поттер оценил шансы Джеймса поехать на ЧМ-2022

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер оценил перспективы Риса Джеймса отправиться на чемпионат мира в Катаре на фоне недавней травмы.

«Сегодня Рис выходил на небольшую пробежку. Каковы шансы увидеть его на ЧМ? Думаю, всё зависит от реакции его организма на восстановление. Мы не хотим торопить события, и я не собираюсь ставить какие-либо временные рамки», – приводит слова тренера «аристократов» издание Goal. По мнению специалиста, всё будет зависеть самого спортсмена, физиотерапевтов и врачей.

Напомним, что правый защитник выбыл из строя месяц назад, получив травму в игре Лиги чемпионов против «Милана». Финальная заявка Гарета Саутгейта на катарский мундиаль будет объявлена в четверг, 10 ноября.

