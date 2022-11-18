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Фоден сравнил Холанна и Кейна

18 Ноября 2022 • 20:38 Комментировать
Англия
...
Иран
1 1.35 X 4.50 2 11.50
21.11 16:00

Полузащитник Фил Фоден рассказал об отличиях между Эрлингом Холанном и Гарри Кейном, с которыми выступает в «Манчестер Сити» и сборной Англии соответственно.

По словам 22-летнего хавбека, оба голеодора хороши у чужих ворот, но играют по-разному: «Как мы знаем, они оба умеют забивать голы. Но Гарри любит отходить глубже, участвовать в командной игре, а Эрлинг предпочитает как можно больше времени проводить в чужой штрафной площади, ожидая своего шанса. Мне нравится играть с обоими», – приводит Times Sport слова Фодена.

В настоящий момент Эрлинг Холанн возглавляет список бомбардиров Премьер-лиги с 18 голами, а Гарри Кейн, отличившийся 12 раз, занимает вторую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Сборная Англии Гарри Кейн Фил Фоден Эрлинг Холанн
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АНГЛИЯ ИРАН
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