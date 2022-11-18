Фоден сравнил Холанна и Кейна

Полузащитник Фил Фоден рассказал об отличиях между Эрлингом Холанном и Гарри Кейном, с которыми выступает в «Манчестер Сити» и сборной Англии соответственно.

По словам 22-летнего хавбека, оба голеодора хороши у чужих ворот, но играют по-разному: «Как мы знаем, они оба умеют забивать голы. Но Гарри любит отходить глубже, участвовать в командной игре, а Эрлинг предпочитает как можно больше времени проводить в чужой штрафной площади, ожидая своего шанса. Мне нравится играть с обоими», – приводит Times Sport слова Фодена.

В настоящий момент Эрлинг Холанн возглавляет список бомбардиров Премьер-лиги с 18 голами, а Гарри Кейн, отличившийся 12 раз, занимает вторую строчку.