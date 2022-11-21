Погребняк: «Сборная Англии – один из фаворитов чемпионата мира»

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк, поигравший на Туманном Альбионе за «Фулхэм» и «Рединг», оценил перспективы национальной команды Англии на чемпионате мира – 2022. В стартовом матче британцы разгромили Иран со счетом 6:2.

«Для первого тура игра Англии - украшение ЧМ. Нравится много сборных, но отдаю предпочтение англичанам. Англия - один из фаворитов», - передает слова Погребняка Sport24.

Во втором туре группового этапа мундиаля команда Гарета Саутгейта сыграет против США. В заключительном матче квартета сборная Англии встретится с командой Уэльса.