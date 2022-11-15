Триппьер заявил, что Англия выиграет чемпионат мира – 2022

Защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился мнением о шансах своей национальной команды на предстоящем чемпионате мира – 2022.

«Нам не стоит бояться говорить, что мы выиграем чемпионат мира. Мы уже выходили в финал на мундиале и Евро, поэтому от нас ждут многого» — цитирует Триппьера The Telegraph.

Футболист заявил, что команда уверенно себя чувствует, у Англии великолепный состав на этом турнире.

В матче первого тура чемпионата мира англичане сыграют с Ираном, встреча состоится 21 ноября в 16:00 по мск. Помимо этого, подопечные Гарета Саутгейта проведут матчи против США и Уэльса.