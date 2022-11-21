​В матче Англия – Иран арбитр добавил 24 минуты

В первом туре группового этапа чемпионата мира пересеклись сборные Англии и Ирана. Настоящей борьбы на футбольном поле не получилось – команда Гарета Саутгейта разнесла своего соперника.

Бразильский арбитр Рафаэл Клаус в матче Англия – Иран добавил сразу 24 минуты! В первом тайме команды переиграли 14 минут, а во втором – 10.

Стоит сказать, что по ходу первой половины встречи медики очень долго оказывали помощь иранскому вратарю Алирезе Бейранванду, которого в итоге пришлось менять. Во втором тайме рефери добавил так много времени из-за обилия замен и ещё нескольких приостановок с травмами.