Мерсон: «Англия не выиграет чемпионат мира без Джеймса»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и футбольный эксперт Пол Мерсон оценил шансы национальной команды Англии выиграть чемпионат мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Мерсон считает, что на результатах сборной «трёх львов» негативным образом скажется отсутствие защитника «Челси» Риса Джеймса, который не был включён в состав национальной команды из-за травмы.

«Мы не выиграем чемпионат мира без Джеймса в команде. Он один из наших лучших игроков», — цитирует Мерсона Daily Star.

По мнению эксперта, 22-летний защитник будет полезен команде в плей-офф чемпионата мира, когда Англия уже не сможет много времени владеть мячом.

Напомним, что на групповом этапе турнира англичанам будут противостоять команды Ирана, США и Уэльса. Свой первый матч на мундиале подопечные Гарета Саутгейта проведут 21 ноября против Ирана. Начало — в 16:00 по московскому времени.