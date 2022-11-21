Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сака - самый молодой англичанин, сделавший дубль в матче чемпионата мира

21 Ноября 2022 • 18:18 Комментировать
Англия
6:2
Иран
окончен

В своем первом матче в рамках катарского чемпионата мира сборная Англии сражается с Ираном, и уже в первой половине встречи были забиты целых три мяча. Один из них на свой счет записал Букайо Сака, который, как выяснилось, стал первым игроком «Арсенала» за последние двадцать лет, который забил на ЧМ. Последним до него был Сол Кэмпбелл 2 июня 2002 года, который поразил ворота Швеции, тогда игра завершилась вничью - 1:1.

А во втором тайме Сака забил еще один мяч и стал, таким образом, самым молодым англичанином в истории чемпионатов мира, сделавшим дубль в матче. На данный момент Сака 21 год и 77 дней.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Арсенал Лондон Букайо Сака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Англия Англия
Иран Иран
6
2
1.35 5.20 10.00
Видео
82 мин
Сенегал Сенегал
Нидерланды Нидерланды
0
0
5.80 3.90 1.66
Видео
21.11.22 в 22:00
США США
Уэльс Уэльс
2.60 3.20 3.00
Видео
22.11.22 в 13:00
Аргентина Аргентина
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
1.21 7.00 17.00
Видео
22.11.22 в 16:00
Дания Дания
Тунис Тунис
1.50 4.40 7.60
Видео
22.11.22 в 19:00
Мексика Мексика
Польша Польша
2.85 3.20 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Ноября
20:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Беллингем: «Не могу сравнивать себя с Джеррардом»
20:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Андронов дал прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия
20:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони: «Есть минимум восемь команд, способных выиграть ЧМ-2022»
20:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси или Роналду: Слуцкий рассказал, кого хочет видеть чемпионом мира
20:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Билялетдинов не впечатлён победой Англии над Ираном
20:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Райс высказался о победе над Ираном
20:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Дешам поделился инсайдом и подразнил журналистов
20:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Получите 100 миллионов от Фонбет за точный прогноз на ЧМ-2022!
20:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Делайте ставки на ЧМ-2022 каждый день и получите миллион от Фонбет
19:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гришин: «Жду крупной победы аргентинцев, в три-четыре мяча»
19:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Азмун надеется сыграть 90 минут в игре с Уэльсом
19:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кейруш: «Всё было кончено в первом тайме»
19:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси рассказал о своём состоянии 1
19:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Магуайра заменили из-за подозрения на сотрясение мозга
19:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Саутгейт прокомментировал победу Англии со счётом 6:2
Все новости
Рекомендуем