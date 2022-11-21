Сака - самый молодой англичанин, сделавший дубль в матче чемпионата мира

В своем первом матче в рамках катарского чемпионата мира сборная Англии сражается с Ираном, и уже в первой половине встречи были забиты целых три мяча. Один из них на свой счет записал Букайо Сака, который, как выяснилось, стал первым игроком «Арсенала» за последние двадцать лет, который забил на ЧМ. Последним до него был Сол Кэмпбелл 2 июня 2002 года, который поразил ворота Швеции, тогда игра завершилась вничью - 1:1.

А во втором тайме Сака забил еще один мяч и стал, таким образом, самым молодым англичанином в истории чемпионатов мира, сделавшим дубль в матче. На данный момент Сака 21 год и 77 дней.