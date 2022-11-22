Смородская высказалась об акции сборной Англии на ЧМ-2022

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о решении сборной Англии преклонить колено перед поединком стартового тура ЧМ-2022 против команды Ирана. Британцы таким образом поддержали движение BLM.

«Англичане так считают, раз встают на колено. Англия - свободная страна. Как считают, так и делают. Что касается капитанской повязки ЛГБТ, то я не знаю, как к этому относиться», - передает слова Смородской «РБ Спорт».

Англия успешно стартовала на мундиале в Катаре, разгромно победив сборную Ирана со счетом 6:2. Во втором матче групповой стадии подопечные Гарета Саутгейта встретятся с США.