Мид – о Катаре: «Я сразу подумала, что это не лучшая идея»

Нападающая национальной команды Англии Бет Мид высказалась по поводу места проведения чемпионата мира – 2022.

«Это полностью противоречит тому, во что я верю и что уважаю. Это совершенно не то, что я буду поддерживать или продвигать. Это разочаровывает в том смысле, что на многих уровнях нет уважения, хоть даже это и футбол. Хотя я поддерживаю парней, которые будут выступать там, но с той минуты, как об этом было объявлено [о проведении ЧМ-2022 в Катаре], я сразу подумала, что это не лучшая идея. Мы живём в 21 веке, и вы влюбляетесь в того, в кого влюбляетесь. Неважно, кто это. В мужском футболе игроки чувствуют, что должны сделать заявление по поводу данной ситуации. Да, это культура, но эта культура должна измениться. Это проблема поколения? Присутствует ли культура в игре? Я бы хотела помочь преодолеть этот разрыв, чтобы просто попытаться сделать это нормой», - приводит слова Мид The Guardian.